Muğla'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Milas ilçesinde bir işletmecinin, sahibi olduğu pet shopa gelen kız çocuklarını taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşletmeci C.U, ailelerin şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.