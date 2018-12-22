Muğla'da Tadilat Yapılan Binada Göçük: 5 Yaralı

Muğla
'nın Bodrum
ilesinde, tadilat yapılan iki katlı binada meydana gelen göçükte, 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Yeniköy Mahallesi Turgutreis
Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis
, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 5 işçiyi güçlükle çıkarttı. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Binada çalışan işçilerden Mehmet Yeşilöz
, aniden çökme meydana geldiğini ve bazı arkadaşlarının binadan çıkmaya fırsat bulamadığını kaydetti.