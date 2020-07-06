Muğla'da taklit ürün denetiminde tartışma çıktı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde taklit ürün denetimi sırasında yaşanan gerginlik, polis tarafından büyümeden yatıştırıldı.

Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir çantacıda, bir markanın avukatı, polis eşliğinde denetim yapmak istedi. İşlem sırasında iş yerinde bulunanlar ve avukat arasında tartışma çıktı. Çevredeki esnafın da iş yeri önünde toplanarak söz konusu avukata tepki göstermesi üzerine polis tarafları diyalog kurarak sakinleştirdi. Uzlaşının sağlanmasının ardından iş yerinde toplanan kalabalık olaysız dağıldı.

Tartışma sırasında fenalaşan bir kişiye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.