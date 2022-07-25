Muğla'da taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

25.07.2022 14:47
Muğla'da taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 48 T 6825 plakalı taksi, Milas- Yatağan kara yolunun 11. kilometresinde aynı yönde giden M.K. idaresindeki 35 ANJ 685 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.K, S.B.K, N.K. ile E.D.K. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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