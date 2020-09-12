Fethiye'de taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücüler Gürsoy ve Bütün, taksideki Emma Louıse Bracey, Devereaux Ellen Jane ve Necla Kayserili ile otomobildeki Remzi Tilkici yaralandı.

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