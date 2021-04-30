Muğla'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tam kapanma süresince sıkı denetim yapılacağını ve suistimale izin verilmeyeceğini bildirdi.

Salgının yayılmasını engellemek ve taşıyıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla Muğla'daki uygulama noktalarında polis, jandarma ve sağlık ekipleri denetimleri artırdı.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları kontrol eden ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan ile Gazeller ve Çetibeli bölgesindeki uygulama noktalarında incelemede bulundu.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin giriş ve çıkış noktalarında kolluk birimleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşların alınan önlemlere ve hijyen kurallarına riayet etmeleri salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıyor. Vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor ve tedbir almalarını istiyoruz. Bu tedbirler vatandaşımızın, toplum sağlığı için önemli. Bir an önce bu süreci atlatmak istiyoruz. Bütün kamu görevlileri emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık teşkilatımız, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, herkes yoğun bir şekilde gayret göstermektedir. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz."

Vali Tavlı, uygulama noktalarında vatandaşlara uyarıda bulundu.