Muğla'da Tarih Yazmaya Geliyoruz"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, "Muğla'da tarih yazmaya geliyoruz.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, "Muğla'da tarih yazmaya geliyoruz." dedi.



Hıdır, partisinin Bodrum İlçe Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, adaylık görevinin kendisine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini belirterek, "Bu doğrudan Cumhurbaşkanımızın emirleri olduğu gibi, teşkilatımızın her kademesinde yapılan temayüller sonucu ortaya koyulan hüsnü kabuldü." dedi.



"Biz Muğlalıların karşısına ilk defa çıkıyor gibi değiliz. 2004-2009 yılları arasında yaptıklarımız bizim referansımızdır." diyen Hıdır, şöyle konuştu:



"Muğlalıların bize verdiği yüzde 51'lik oy, referansımızdır. Biz Muğla'mızın yeterli yatırımı alamadığı kanaatindeyiz. Merkezi bütçemizden global projelere, bunun içinde Geyikli Barajı, Dalaman Barajı, Mumcular Barajı, Bayır, Kazan göletleri, Ula'nın sulama göletleri, Marmaris'teki Gelibolu Barajı arıtma tesisleri, onların Dünya Bankasına olan bir katrilyon 200 milyon liralık ceza ve borçlarının devlet tarafından silinmesi, ilçeler arasında duble yolların yapılması gibi pek çok yatırıma, takriben eski parayla 8 katrilyonluk yatırım yapmış bir partinin mensuplarıyız. Onun için önümüzdeki seçimlerde biz geçmişten gelen bu referansımızla, Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da 1994-1997 yılları arasında yapmış olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile inşallah Muğla'da da tarih yazmaya geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yerel yönetimlerde sadece bizim değil, bütün dünyanın üstadıdır."



Resmi olarak 19 Şubat itibariyle seçim takviminin başlayacağını hatırlatan Hıdır, bu zaman zarfında gerek sivil toplum örgütleri, gerek vatandaşın her kesimiyle birebir temas ederek o bölgenin yöresel ihtiyaçlarını, şikayetlerini dinleyip projelerini bunun üzerine oturtma kararlılığında olduklarını vurguladı.



Mehmet Nil Hıdır, en büyük projelerinin barış ve kardeşlik projesi olduğunu kaydetti.



Toplantıya İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş ile partililer katıldı.

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