Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
29 dakika önce
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:33 Kaynak: AA
'nın Yatağan
ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Konak
Mahallesi'nde İ.G'nin iş yerine düzenlenen operasyonda 45 metal obje, 4 bakır renkli bilezik, zincirli bileklik, bakır renkli yüzük ve taş ele geçirdi.
Şüpheli İ.G. gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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