Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

11.04.2022 22:18
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça, kazıda kullanılan alan tarama cihazı, av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda H.Ç, gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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