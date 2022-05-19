Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

19.05.2022 13:09
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K'nin elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı.

Operasyonda, değişik dönemleri ait 88 sikke, 2 heykel, 2 mızrak ucu, 14 bronz obje ele geçirildi.

Jandarma ekibinin gözaltına aldığı 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Milas'ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu Milas'ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu Çankırı'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı Çankırı'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement