Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde, el yazması Kur'an-ı Kerim'in de ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda şüpheliler Ş.K, A.İ.D. ve O.Ş'nin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda el yazması Kuran-ı Kerim, Kuran-ı Kerim'e ait motifli kılıf, 5 sikke, tarihi eser özelliğine sahip 6 obje ve 6 bronz çanak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Ele geçirilen eserler ise Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.