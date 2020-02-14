Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Danışment Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü, Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, H.E, E.Y. ve E.Ü. gözaltına alındı.


Operasyonda, 32 parça satranç taşı, 2 yüzük, iğne, bilezik ve heykelcik ele geçirildi.


Ele geçirilen eserler, Milas Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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