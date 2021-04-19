Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkent Mahallesi'nde bir kişinin elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, tarihi eser niteliği olan 68 sikke, 6 mühür, 14 yüzük, 4 obje ele geçirildi.

Jandarma ekibinin gözaltına aldığı M.E'nin işlemleri sürüyor.