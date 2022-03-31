Muğla'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi

31.03.2022 21:40
Muğla'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca Mahallesi'nde yaşayan U.M.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın taç, altın bileklik, 2 küpe, iğne toka ile Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 sikke ve bakırdan imal edilmiş 3 ibrik ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen objeler Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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