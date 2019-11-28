Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki eve yapılan baskında, çeşitli nitelikte tarihi eserler ele geçirilirken, şüpheli H.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz ilçe merkezinde bir kişinin elinde tarihi değer taşıyan eserler olduğu öğrendi. Dün öğle saatlerinde eve düzenlenen operasyonda; 8 sikke, 2 mühür, 2 ok ucu, testi kulpu ve 2 bronz obje ele geçirildi. Şüpheli H.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.