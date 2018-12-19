Muğla'da Tarihi Eser Operasyonu

Muğla
'nın Milas
ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye
Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, evlerde yapılan aramada 69 gümüş sikke, 4 altın sikke, 5 bakır sikke, bakır bilezik, 6 figürlü alınlık, metal madalyon, 4 sarı metal sikke, Selçuklu
dönemine ait 5 gümüş sikke, 3 şeffaf taş parçası, bir adet kaplumbağa figürlü taşlı kolye, 3 yüzük ve bir mühür ele geçirildi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.