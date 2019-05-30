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Muğla'da tarihi eser operasyonu

53 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen bir miktar malzeme, altın küpe ve dedektör ele geçirildi.

Muğla'da tarihi eser operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen bir miktar malzeme, altın küpe ve dedektör ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Mahallesi'ndeki Ö.Ç'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bir miktar tarihi değer taşıdığı değerlendirilen malzeme, altın küpe ve dedektör ele geçirildi.
Tarihi eserler, Fethiye Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:55 Kaynak: AA
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