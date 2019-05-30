Muğla'da tarihi eser operasyonu

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen bir miktar malzeme, altın küpe ve dedektör ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy
Mahallesi'ndeki Ö.Ç'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bir miktar tarihi değer taşıdığı değerlendirilen malzeme, altın küpe ve dedektör ele geçirildi.
Tarihi eserler, Fethiye Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.