Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi

6 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.


Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

Tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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