Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

24.06.2022 23:18
Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Milas Kazıklı Mahallesi'nde zeytinlik araziden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Milas Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Ortaca Mahallesi, Eskiköy Mahallesi 1403 Sokak'ta Muslular Çiftliğinde otluk alanda çıkan yangın da Ortaca itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

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