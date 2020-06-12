Muğla'da tarım arazisi ve otluk alanda yangın - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının, yüksek gerilim hattının tellerine uçurtma çarpması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Narlı mevkisinde bulunan Buğday tarlasında da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, ekili arazide hasara neden oldu.