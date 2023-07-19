Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yerkesik mahallesindeki bir tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana da sıçradı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.