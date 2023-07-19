Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

19.07.2023 17:45

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yerkesik mahallesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yerkesik mahallesindeki bir tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana da sıçradı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika
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