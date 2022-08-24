Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak , gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen özel izinle avlanabilen ve dönem itibarıyla istihsali yasaklı zamanda bulunan mavi yüzgeçli orkinosun, kente kaçak yollardan getirileceği ihbarı aldıklarını söyledi.

Muğla 'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, kayıt dışı avlandığı belirlenen toplam 510 kilogramlık 3 mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Kaynak: AA

Menteşe, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kayıt dışı avlanan toplam 510 kilogramlık 3 orkinosa el konuldu - Son Dakika

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