Merve S'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Ülkü S. ile Ramazan S'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bayır Mahallesi'nde ailesinin yanında bulunan eşi Merve S'nin (26) yanına gelen şüpheli M.S. (29), eşi, kayınvalidesi Ülkü S. (63) ve kayınpederi Ramazan S. (71) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

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