Son Dakika › Güncel › Muğla'da taş ocağındaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Muğla'da taş ocağındaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:38 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir taş ocağında iş makinesi ile çalışan Osman Aydın (46), devrilen makinenin altında kaldı.
Yaralanan Aydın, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aydın'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı