Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu (4) - Son Dakika
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Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu (4)

16.07.2022 14:44

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrum ilçesinde Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Yokuşbaşı mevkisindeki ana yol güzergahında trafik yoğunlaştı. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri alması sayesinde trafik akışı sürdü.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Fethiye- Ölüdeniz kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

YORUMLAR
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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler dönüş yoluna geçti 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler dönüş yoluna geçti TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu (4) - Son Dakika
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