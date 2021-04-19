Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza - Son Dakika

MUĞLA ve 13 ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan tedbirlere uyulup, uyulmadığı jandarma tarafından denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 11 işletme ve 82 kişiye toplam 91 bin lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında 'yüksek risk' grubundayken 'çok yüksek riskli' illerin bulunduğu kırmızı ile tanımlanan gruba geçen Muğla ve 13 ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı dinamik denetim gerçekleştirildi. 16-19 Nisan tarihleri arasındaki denetimlere, jandarmanın trafik, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve organize suçlarla mücadele birimlerinden toplam 461 personel katıldı. 1275 araç, 8 bin 318 kişi, 396 market, 81 berber ve kuaför,188 lokanta, 400 yeme ve içme sektöründe faaliyet gösteren işletme, 11 halı saha ve 118 konaklama tesisi denetlendi. Denetimlerde tedbirlere uymadığı tespit edilen 11 işletme ve 82 kişiye toplam 91 bin lira para cezası kesildi. Dinamik ve şok denetimlerin Muğla ve 13 ilçesinde eş zamanlı olarak devam edeceği bildirildi.