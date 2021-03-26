Muğla'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, K.K.Ö, E.S, F.S, Ö.A, H.Ş. ve F.Ç. yakalandı.
İkametlerdeki aramada, senet ve çok sayıda icra dosyası ele geçirildi.
Kaynak: AA
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