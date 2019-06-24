Son Dakika Haberleri: Muğla'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaparak 46 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaparak 46 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlayan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler İ.G, İ.G, B.G. ve C.G'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para, ajanda ile vekaletname ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:47 Kaynak: AA
gözaltı, fethiye, operasyon, muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 milyon euroluk lüks yat denize indirildi Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]