Yapılan araştırmada çok sayıda kişiye faizle para vererek haksız kazanç sağladığı öne sürülen M.K. polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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