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Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika

Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı

19.01.2022 21:48
Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kedi, köpek ile gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında Amerikan pitbull terrier, dogo, fila brasilerio, japanese tosa, Amerikan staffordshire terrier ve Amerikan bully olmak üzere 1075 tehlikeli ırk...

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kedi, köpek ile gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında Amerikan pitbull terrier, dogo, fila brasilerio, japanese tosa, Amerikan staffordshire terrier ve Amerikan bully olmak üzere 1075 tehlikeli ırk kayıt altına alındı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında bugün Muğla genelinde 5 bin 663 sahipli kedi ve köpeğe mikroçip takılarak, petvet sisteminde kayıt altına alındığını söyledi. Müdür Saylak, sahipli olan ve tehlike arz eden ırklardan 1075 köpeğin de kayıt altına alındığını belirterek, "Son zamanlarda tehlike arz eden ırklar nedeniyle yaşanan üzücü vakaların tekrarlanmaması amacıyla, kayıt süreleri 14 Ocak 2022 tarihi itibarıyla son bulan, Amerikan pitbull terrier, dogo, fila brasilerio, japanese tosa, Amerikan staffordshire terrier ve Amerikan bully ırkı yasaklı bin 75 köpek, kısırlaştırmaları yapılarak petvet sisteminde kayıt altına alındı. Amerikan staffordshire terrier ve Amerikan bully ırkı hayvanlardan 7 Aralık 2021 tarihinden önce gebe kalmış köpeklerin kayıtları, doğumlarından itibaren yavrularının 4 aylık olmasına kadar devam ediyor. Yönetmelik çerçevesinde hem serbest hekimler hem de bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla kimliklendirme ve kayıt işlemleri yapıldı. Buralarda, mikroçip uygulanan hayvanların sistem kayıtları yapılarak, hayvan sahiplerine evcil hayvan pasaportlarını verdik. Ama tehlikeli ırklar için 14 Ocak 2022 son gündü. Artık tehlikeli ırklar pasaportsuz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak. Özellikle çocuk oyun parkları ve yakınlarında dolaştırılamayacak" dedi.

Saylak, tehlikeli ırkları kısırlaştırmayan veya sokağa terk edenlere yüksek para cezalarının uygulandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan ve kısırlaştırmayan hayvan sahiplerine 14 bin 982 lira para cezası uygulanarak, köpeklere el konulacak. Bu tarihten sonra bu köpekleri sokağa terk etmeleri halinde ise köpek sahiplerine 40 bin 860 lira ceza verilecek. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu hükmünce, sorumluluğu altındaki hayvanın başkaları için tehlike arz etmesi durumunda, sahiplerine 6 aya kadar hapis cezası da uygulanabiliyor."


Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı
Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı
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Tarım, Köpek, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika
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