Muğla'da 'teke değişim' projesi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 'Muğla'da keçi sürülerinde Teke değişimi' projesi kapsamında Menteşe'nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde Teke değişimi gerçekleştirilen yetiştiricileri ziyaret etti.



Proje kapsamında teke değişimi yapan İşletme sahipleri amaçlarının; sürekli aynı teke kullanıldığında akrabalık oluştuğu için doğum anomalilerinin çoğaldığını, oğlakların kilolarında düşüş yaşandığını, ölümlerin arttığını, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bu projeye dahil olduklarını, proje kapsamında Ağustos ayında sürülerine teke katımı yaptıklarını, doğumlarının Ocak ayından sonra beklediklerini belirttiler.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli personeller tarafından, doğan oğlakların kontrolü için işletmeler ziyaret edildi. Oğlakların %90'nın doğduğu, doğan oğlaklarda hiç anomali olmadığı, doğum ağırlıklarının iyi olduğu ve ölüm yaşamadıkları tespit edildi. Teke değişimini yapan işletme sahipleri; projeden memnun olduklarını, sürülerindeki hayvanların artık daha sağlıklı olduğunu belirttiler.



Menteşe İlçesinde 2 işletme ile yapılan çalışma neticesinde uygulanan teke değişimi projesinin sonuçlarının hem hayvanlar açısından, hem de yetiştirici açısından olumlu olduğu gözlemlenirken, önümüzdeki yıllarda teke değişim projesini yayım çalışmaları ile yetiştiricilere anlatmak ve projeye katılan yetiştirici sayısını artırmak planlanıyor. - MUĞLA