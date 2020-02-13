Muğla'da 'teke değişim' projesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Muğla'da 'teke değişim' projesi - Son Dakika Ekonomi

Muğla'da 'teke değişim' projesi

7 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 'Muğla'da keçi sürülerinde Teke değişimi' projesi kapsamında Menteşe'nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde Teke değişimi gerçekleştirilen yetiştiricileri ziyaret etti.

Muğla'da 'teke değişim' projesi, System.String[]

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 'Muğla'da keçi sürülerinde Teke değişimi' projesi kapsamında Menteşe'nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde Teke değişimi gerçekleştirilen yetiştiricileri ziyaret etti.


Proje kapsamında teke değişimi yapan İşletme sahipleri amaçlarının; sürekli aynı teke kullanıldığında akrabalık oluştuğu için doğum anomalilerinin çoğaldığını, oğlakların kilolarında düşüş yaşandığını, ölümlerin arttığını, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bu projeye dahil olduklarını, proje kapsamında Ağustos ayında sürülerine teke katımı yaptıklarını, doğumlarının Ocak ayından sonra beklediklerini belirttiler.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli personeller tarafından, doğan oğlakların kontrolü için işletmeler ziyaret edildi. Oğlakların %90'nın doğduğu, doğan oğlaklarda hiç anomali olmadığı, doğum ağırlıklarının iyi olduğu ve ölüm yaşamadıkları tespit edildi. Teke değişimini yapan işletme sahipleri; projeden memnun olduklarını, sürülerindeki hayvanların artık daha sağlıklı olduğunu belirttiler.


Menteşe İlçesinde 2 işletme ile yapılan çalışma neticesinde uygulanan teke değişimi projesinin sonuçlarının hem hayvanlar açısından, hem de yetiştirici açısından olumlu olduğu gözlemlenirken, önümüzdeki yıllarda teke değişim projesini yayım çalışmaları ile yetiştiricilere anlatmak ve projeye katılan yetiştirici sayısını artırmak planlanıyor. - MUĞLA

Yeşilyurt, Menteşe, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke bayilik için irtibata geçti

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:02:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da 'teke değişim' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]