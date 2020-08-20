Muğla'da tekne çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yapılan araştırmada, şüpheliler V.E. ve İ.H'nin, Bodrum ilçesinden çaldıkları tekneyi Milas'a getirdikleri belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazıklı Mahallesi'ndeki koyda olağan dışı bir hareketlilik olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:03

Kaynak: AA

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