Muğla'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Datça Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumalı Mahallesi'ndeki bazı teknelerin motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Atalay V, Besin T. ve Serdar Ç. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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