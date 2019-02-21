Son Dakika Haberleri: Muğla'da Tekne Yangını

Muğla'da Tekne Yangını

49 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçı barınağında demirli ahşap teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçı barınağında demirli ahşap teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında demirli yaklaşık 8 metre uzunluğundaki "Mavikuş" isimli ahşap tekneden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, teknenin güverte ve motor kısmını saran alevlere müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında, teknede büyük çapta hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkışıyla ilgili teknede inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:39 Kaynak: AA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel
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