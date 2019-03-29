Muğla'da Teknede Yangın
56 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
İçmeler mevkisindeki tersanede bakım için karaya çekilen yaklaşık 30 metrelik gulette yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, teknenin makine dairesinde çıktığı belirlenen yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, teknede maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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