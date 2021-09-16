Muğla'da tekneden göle düşen kişinin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 13 şüpheli salıverildi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tekneden göle düşen kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i savcılıkça, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında tekne sahibi ve kaptanın da bulunduğu 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Köyceğiz Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, 2'si sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Köyceğiz Gölü'nde 14 Eylül'de tur teknesindeki bir eğlenceye katılan Erdem Acar, tekne kıyıya yanaştığı sırada suya düşmüş, Acar'ın düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edilmişti. Bölgede uzun süre arama çalışması yapan ekipler, Acar'ın cansız bedenine ulaşmış, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı.