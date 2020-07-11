Muğla'da teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı - Son Dakika

Muğla'da teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık topladı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, teknelerden atık toplama hizmetini yerinde inceledi.

Akyaka atık alım merkezinde gazetecilere açıklamada bulunan Gürün, bin 480 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da, 6 teknenin deniz araçlarından atık topladığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014'ten bugüne, sakin kent unvanlı Akyaka'da 4 bin 180, Dalaman ve Göcek koylarında ise 5 bin 276 tekneye hizmet verdiğini vurgulayan Gürün, ekiplerin teknelerden toplam 6 bin 874 litre atık yağ, 29 bin 995 litre sintine, 5 milyon 219 bin 893 litre atık su topladığını dile getirdi.

Gürün, ekiplerin bugüne kadar teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık topladığını da bildirdi.

Gelecek sezon yedinci tekneyi tahsis edeceklerini belirten Gürün, şunları kaydetti:

"Mavi yolculuğa çıkan bu kadar tekne çöp üretiyor. Seyahat halindeyken gelen talep üzerine, araçlarımız giderek onlardan sıvı, katı, yağ ve sintine atıklarını alıyor ve kıyıdaki tesislerimize getirerek bertaraf edilmesini sağlıyor. Muğla mavi yolculuğun cenneti. Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız var. Bu kıyıları temiz tutmamız lazım."

Gürün, mavi kıyılarda bütün misafirleri temiz denizlerde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Deniz Temiz, Gürün, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da teknelerden 420 bin 288 poşet katı atık toplandı - Son Dakika
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