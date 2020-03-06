Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Tekvando Liseler Arası Grup Müsabakaları" 14 ilden sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Tekvando Federasyonunca düzenlenen turnuvaya Antalya, Aydın, Balıkkesir ve Çanakkale başta olmak üzere 14 ilden 333 sporunun katılımıyla Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda start verildi.

Müsabakaları öncesi sporcular, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Başımız sağ olsun" pankartı açarak Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerleri andı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, açılışta, Marmaris'te genç sporcuları ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Marmaris'teki spor tesislerinin yenilendiğini, yeni spor tesislerinin de yapılacağını belirten Aksoy, tesislerin gençlerin yanında turizme de hizmet edeceğini kaydetti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman da tekvando, tenis, futsal, hokey ve su topu olmak üzere Muğla'da binlerce sporcu misafir ettiklerini anlattı.

Müsabakalar 8 Mart'ta sona erecek.