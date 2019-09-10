Son Dakika Haberleri: Muğla'da telefon dolandırıcılığı
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Muğla'da telefon dolandırıcılığı

1 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı kişiden para almaya gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

Muğla'da telefon dolandırıcılığı, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı kişiden para almaya gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

Telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan M.D, Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki H.S.E'yi telefonla arayarak adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını bu nedenle 41 bin lira para yatırması gerektiğini söyledi.

Durumdan şüphelenin H.S.E. jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese parayı almaya gelen şüpheliyi suçüstü yakaladı. M.D'nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda telefon ele geçirildi.

Polis, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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