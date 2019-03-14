Muğla'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası

Muğla'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini savcı olarak tanıtarak parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini savcı olarak tanıtarak parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Menteşe ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı.



Zanlı, bir kuyumcu soygununda isminin geçtiğini belirttiği öğretmenin evine giderek, 11 bin 700 lirasını aldı.



Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, şikayette bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği İ.H.H'yi, Aydın'da otogarda gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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