Son Dakika Haberleri: Muğla'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası

Muğla'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası

1 saat önce

Muğla'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini savcı olarak tanıtarak parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası, System.String[]
Muğla'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini savcı olarak tanıtarak parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Menteşe ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı.

Zanlı, bir kuyumcu soygununda isminin geçtiğini belirttiği öğretmenin evine giderek, 11 bin 700 lirasını aldı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği İ.H.H'yi, Aydın'da otogarda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Menteşe, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi

Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Mansur Yavaş: Seçimi Kazanırsak İşten Atacağımız İnsanlar Belli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:32:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Telefon Dolandırıcılığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]