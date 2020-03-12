Muğla'da temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan işçi, temizlediği dere kenarında bulduğu parayı polis merkezine teslim etti.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hakan Şahin, Kemeraltı Mahallesi Saman İskelesi'nde dere kenarında temizlik yaptığı sırada 400 lira buldu.

Paranın sahibini bulamayan Şahin, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne giderek parayı teslim etti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vicdanen yapması gerektiği bir davranışı sergilediğini, öğretilen iş ahlakıyla hareket ettiğini söyledi.