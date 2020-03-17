Muğla'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Muğla'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

6 saat önce

Muğla'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, rutin temizlik işleri ve önlemler yoğunlaştırıldı.

Muğla'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Muğla'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, rutin temizlik işleri ve önlemler yoğunlaştırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, başkanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında, ilçedeki otogarların, toplu taşıma araçlarının, Bodrum- Datça feribotunun, limanların, kültür merkezlerinin, ilçe belediye hizmet binalarının, gündüz bakımevlerinin, ödeme noktalarının, huzurevlerinin, valilik, haller, itfaiye birimlerinin, atık su arıtma tesislerinin, camilerin ve adalet saraylarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Zabıta görevlilerinin fırsatçılara göz açtırmamak için görevi başında olduğunu belirten Gürün, fatura ödemeyen konut abonelerinde su kesme işlemini iki ay ertelediklerini ifade etti.

Paniğe kapılmadan kişisel tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Gürün, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın baştan beri bilim kurulunu kurarak oluşturduğu heyet ve bu heyetin almış olduğu kararların kalem kalem uygulanması konusundaki gayretine ve süreci yönetme biçimine gerçekten teşekkür ediyorum. Umuyorum ülkemiz bundan en az şekilde etkilenir. Bu süreci en az zararla kapatabiliriz." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan yazlıkçılara tavsiye

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Umurça Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli tedbirler aldıklarını, almaya da devam edeceklerini kaydetti.

Alınan kararlarla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

"İnsanların bilinçlenmesi çok önemli. Biz bütün önlemlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. 'Bodrum'a yazlık evlerimize, deniz kenarına gidelim. Yaz geldi sıcak oldu, virüs yayılmaz. Bodrum güvenlidir.' diye düşünüyorsanız, bence aldanıyorsunuz. Lütfen herkes evinde kalsın. Kendi önlemini yerinde alsın. Çok acil, hayati bir işi olmayanların da belediyelere gelmemelerini tavsiye ediyorum. Telefonla ya da internet yoluyla işlerini halletsinler. Ayrıca insanları rahatsız edecek, huzursuz edecek haberlerden ve sosyal medya paylaşımlarında da kaçınmalarını tavsiye ediyorum."

Bodrum, Datça, Gürün, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]