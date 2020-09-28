Termal drone ile kaçak balık avı denetimi yapıldı - Son Dakika

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, termal kameralı drone kullanarak kaçak balık avcılığını önlemek için denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ve Milas ilçelerinde, tekne ve termal drone ile kaçak avcılık denetimi yapıldı. Ekipler durdukları teknede incelemeler yaptı. Denetlenen teknede, tutulan balıkların ölçümünü yapılırken, ağa takılan küçük balıklar tekrar denize bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak , yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibarıyla balıkçılık sezonunun açılmasıyla denetimlerin yoğun bir şekilde yapıldığını söyledi.

Amaçların kaçak avcılığı önleyerek belli bir boyuta ulaşmayan balıkların avlanmasının önüne geçmek olduğunu belirten Saylak, "Denetimlerle su ürünleri avcılığının devamına katkı sunmak istiyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Muğla Valiliğimizce kurumumuza kazandırılan termal kameralı drone ile denetimlerimizi daha geniş kapsamlı ve kaçak avcılığa geçit vermeden sürdürüyoruz. Gırgırlarımızda yaptığımız denetimlerde kurallara uyarak yaptıkları avcılıktan dolayı tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Müdürlük olarak denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan, denetimlerde yapılan tedbirlerde cezai işlem uygulandı.