Son Dakika Haberleri: Muğla'da termik santralde yangın

Muğla'da termik santralde yangın

12 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde termik santralde kömür taşıyan bant sisteminde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'da termik santralde yangın, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde termik santralde kömür taşıyan bant sisteminde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nde kömür taşıyan bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa süre büyüdü.
Santralde çalışan işçilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına, haber verilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi karadan müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine, Kemerköy Termik Santrali'ne kömür taşıyan bantlarda çıkan yangının ormanlık alana ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.
Arslan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:06 Kaynak: AA
Milas, Muğla, Güncel
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