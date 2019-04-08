Son Dakika Haberleri: Muğla'da Terör Operasyonu

Muğla'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen U.K'nin adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin, Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:11 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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