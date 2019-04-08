Muğla'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Suriye
'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen U.K'nin adresine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin, Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:11 Kaynak: AA
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