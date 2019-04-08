Son Dakika Haberleri: Muğla'da Terör Örgütü Operasyonu: 1 Gözaltı

Muğla'da Terör Örgütü Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'da Terör Örgütü Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, Heyet Tahrir el  Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde il merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, HTŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen U.K. gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere el konulurken şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:36 Kaynak: DHA

Muğla, Güncel
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