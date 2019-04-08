Muğla'da Terör Örgütü Operasyonu: 1 Gözaltı
1 saat önce
MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi bir kişi gözaltına alındı.
MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, Heyet Tahrir el Şam
(HTŞ) terör örgütü üyesi bir kişi gözaltına alındı. Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, sabah saatlerinde il merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, HTŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen U.K. gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere el konulurken şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Muğla
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:36 Kaynak: DHA
Teröristlerin Suriye'deki Konvoyu ve Zırhlı Aracı Nusaybin'den Görüntülendi
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor