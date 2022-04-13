Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

13.04.2022 11:03
Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçelerdeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Hisarcık, Muğla, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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