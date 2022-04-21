Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçede 20 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA
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