Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

17.05.2022 16:37
Muğla'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede 20 Mart'ta düzenlenen nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

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