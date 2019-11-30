Son Dakika Haberleri: Muğla'da, Thomas Cook iflasından etkilenen turizmciler bir araya geldi
Son Dakika Güncel Muğla'da, Thomas Cook iflasından etkilenen turizmciler bir araya geldi - Son Dakika

Muğla'da, Thomas Cook iflasından etkilenen turizmciler bir araya geldi

6 saat önce

Muğla'ta Thomas Cook şirketinin iflasından etkilenen turizm sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Muğla'da, Thomas Cook iflasından etkilenen turizmciler bir araya geldi, System.String[]

Muğla'ta Thomas Cook şirketinin iflasından etkilenen turizm sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Menteşe ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan sektör temsilcileriyle Thomas Cook şirketinin iflası, turizmde 2020 ve sonrası için ne gibi çözümler ve tedbirler alınabileceği ve Muğla'nın turizmdeki geleceği konuları ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Thomas Cook şirketinin iflasından özellikle Muğla ve Antalya'nın etkilendiğini söyledi.

Turizm Bakanlığının, sektör temsilcilerinin Thomas Cook iflasından sonra gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Gürün, "Turizmde marka olan Muğla'da, ilçe belediyeleri, ticaret odaları, otelciler, turizm şirketleri, deniz ticaret odaları temsilcilerinin bir araya getirilmesinin ortak bir çözümde buluşulması için çok yararlı olacağına inanıyorum." dedi.

Turizmde değişen taleplere ve internet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarına değinen Gürün, deniz turizminin yerini yavaş yavaş kültür ve tarih turizmine bıraktığını, Çin ve Hindistan'ın önümüzdeki dönemde turizmde belirleyici olacağını kaydetti.

Toplantıda tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarla ortak hareket etme kararı alındı.

Thomas Cook, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 01:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da, Thomas Cook iflasından etkilenen turizmciler bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]