Muğla'da, Thomas Cook iflasından etkilenen turizmciler bir araya geldi

Muğla'ta Thomas Cook şirketinin iflasından etkilenen turizm sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Menteşe ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan sektör temsilcileriyle Thomas Cook şirketinin iflası, turizmde 2020 ve sonrası için ne gibi çözümler ve tedbirler alınabileceği ve Muğla'nın turizmdeki geleceği konuları ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Thomas Cook şirketinin iflasından özellikle Muğla ve Antalya'nın etkilendiğini söyledi.

Turizm Bakanlığının, sektör temsilcilerinin Thomas Cook iflasından sonra gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Gürün, "Turizmde marka olan Muğla'da, ilçe belediyeleri, ticaret odaları, otelciler, turizm şirketleri, deniz ticaret odaları temsilcilerinin bir araya getirilmesinin ortak bir çözümde buluşulması için çok yararlı olacağına inanıyorum." dedi.

Turizmde değişen taleplere ve internet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarına değinen Gürün, deniz turizminin yerini yavaş yavaş kültür ve tarih turizmine bıraktığını, Çin ve Hindistan'ın önümüzdeki dönemde turizmde belirleyici olacağını kaydetti.

Toplantıda tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarla ortak hareket etme kararı alındı.